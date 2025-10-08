Трамп сообщил о возможных планах посетить Ближний Восток в конце недели

Президент США Дональд Трамп 8 октября сообщил, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире.

«Я, возможно, поеду туда ближе к концу недели, может быть, в воскресенье. Посмотрим», — сказал он журналистам в Белом доме.

Кроме того, американский лидер добавил, что сейчас США ведут успешные переговоры с палестинским движением ХАМАС и многими другими странами. Также Трамп выразил надежду, что потенциальное мирное соглашение на Ближнем Востоке «станет реальностью».

Телеканал Fox News 7 октября сообщил о том, что Трамп считает, что ближайшие 48 часов переговоров в Египте между ХАМАС и Израилем станут решающими. До этого, американский лидер заявил, что представители ХАМАС в рамках переговоров с американской стороной соглашаются на «очень важные вещи» и диалог с ними складывается хорошо.

