Трамп заявил о решающей роли следующих 48 часов переговоров Израиля и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп считает, что ближайшие 48 часов переговоров в Египте между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем станут решающими. Об этом 7 октября сообщил телеканал Fox News.

«По сообщениям, президент Трамп заявил бывшему американскому заложнику (американцу и военнослужащему Израиля Идану Александру. — Ред.) и его семье [на встрече в Белом доме], что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», — заявила корреспондент телеканала в прямом эфире.

7 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что делегация движения ХАМАС в ходе второго дня переговоров по урегулированию конфликта в Газе в египетском Шарм-эш-Шейхе, потребовала увязать освобождение заложников с выводом израильских войск из сектора Газа. По словам источника телеканала, второй день переговоров был посвящен обсуждению карт вывода войск и графика освобождения заложников. ХАМАС, как утверждается, также потребовало международные гарантии окончательного прекращения конфликта и полного вывода ЦАХАЛ из Газы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ