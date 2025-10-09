В ХАМАС заявили об обмене израильских заложников на 2 тыс. палестинских заключенных
Палестинское движение ХАМАС заявило, что оставшихся в живых израильских заложников обменяют на примерно 2 тыс. палестинских заключенных. Об этом 9 октября сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).
«ХАМАС заявляет, что оставшихся в живых заложников обменяют на почти 2 тыс. палестинских заключенных в течение 72 часов после реализации соглашения», — говорится в публикации AFP в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп сообщил 8 октября, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире в Газе и в том числе не исключает визит в сам анклав. При этом американский лидер подчеркнул, что для заключения сделки между ХАМАС и Израилем его участие необходимо.
Позднее Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников.
Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что созовет кабмин днем 9 октября, чтобы согласовать первый этап плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа.
