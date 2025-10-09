Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС
Президент США Дональд Трамп 8 октября заявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.
«Это означает, что все заложники будут освобождены совсем скоро, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Кроме того, Трамп поблагодарил Катар, Египет и Турцию за помощь.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид заявил, что соглашение по Газе может быть достигнуто 9 октября. Тогда же телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил о согласии движения ХАМАС подписать соглашение с Израилем.
