Сюжет:

Журналист Axios заявил о возможном достижении сделки по Газе 9 октября

Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Журналист Axios Барак Равид заявил со ссылкой на израильского чиновника, что соглашение по Газе может быть достигнуто уже сегодня, 9 октября.

«Соглашение по Газе может быть достигнуто уже сегодня вечером», — написал он в соцсети X.

Кроме того, телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил о согласии палестинского радикального движения ХАМАС подписать соглашение с Израилем 9 октября.

Подобрать условия: ХАМАС требует вывода израильских войск перед передачей пленных
С чем стороны подошли ко второму раунду переговоров в Египте

Президент США Дональд Трамп 8 октября сообщил, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире. При этом он добавил, что сейчас Вашингтон ведет успешные переговоры с ХАМАС и многими другими странами. Также американский лидер не исключил визит в Газу в рамках своей поездки.

