Журналист Axios заявил о возможном достижении сделки по Газе 9 октября
Журналист Axios Барак Равид заявил со ссылкой на израильского чиновника, что соглашение по Газе может быть достигнуто уже сегодня, 9 октября.
«Соглашение по Газе может быть достигнуто уже сегодня вечером», — написал он в соцсети X.
Кроме того, телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил о согласии палестинского радикального движения ХАМАС подписать соглашение с Израилем 9 октября.
Президент США Дональд Трамп 8 октября сообщил, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире. При этом он добавил, что сейчас Вашингтон ведет успешные переговоры с ХАМАС и многими другими странами. Также американский лидер не исключил визит в Газу в рамках своей поездки.
