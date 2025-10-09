Журналист Axios заявил о возможном достижении сделки по Газе 9 октября

Журналист Axios Барак Равид заявил со ссылкой на израильского чиновника, что соглашение по Газе может быть достигнуто уже сегодня, 9 октября.

«Соглашение по Газе может быть достигнуто уже сегодня вечером», — написал он в соцсети X.

Кроме того, телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил о согласии палестинского радикального движения ХАМАС подписать соглашение с Израилем 9 октября.

Президент США Дональд Трамп 8 октября сообщил, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире. При этом он добавил, что сейчас Вашингтон ведет успешные переговоры с ХАМАС и многими другими странами. Также американский лидер не исключил визит в Газу в рамках своей поездки.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ