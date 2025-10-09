В ХАМАС подтвердили достижение соглашения о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы. Об этом 9 октября сообщил телеканал Al Jazeera.
«Движение ХАМАС объявляет о достижении соглашения, предусматривающего прекращение огня в секторе Газа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что соглашение предусматривает вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы, поступление помощи, а также обмен заложников на заключенных. Кроме того, в палестинском движении поблагодарили посредников в лице Катара, Египта и Турции за помощь.
Также в ХАМАС призвали американского лидера Дональда Трампа и посредников в урегулировании конфликта не допустить уклонения Израиля от выполнения условий соглашения.
Трамп 8 октября заявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС. Он также выразил благодарность государствам-посредникам за помощь в достижении соглашения.
