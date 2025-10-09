Нетаньяху созовет кабмин для утверждения договоренностей по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на созыве правительства днем в четверг, 9 октября, чтобы согласовать первый этап плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом ночью 9 октября сообщила газета The Times of Israel.
«Великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы одобрить соглашение и вернуть всех наших дорогих заложников домой», — приводит издание заявление канцелярии Нетаньяху.
Также премьер-министр выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и его команде за их работу.
Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы. Уточнялось, что соглашение предусматривает вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы, поступление помощи, а также обмен заложников на заключенных.
