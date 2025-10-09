ХАМАС передало список заключенных в рамках соглашения по Газе
Палестинское движение ХАМАС 9 октября сообщило, что передало списки палестинских заключенных, которые ожидают своего освобождения.
«Движение ХАМАС подтверждает, что передало списки палестинских заключенных в соответствии со стандартами, которые были согласованы в рамках соглашения», — приводит «РИА Новости» заявление движения.
Кроме того, в ХАМАС отметили, что на данный момент ожидают согласования имен всех заключенных.
Американский лидер Дональд Трамп днем ранее сообщил о подписании первого этапа мирного плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, что 9 октября подтвердили представители палестинского движения ХАМАС.
Агентство Agence France-Presse (AFP), в свою очередь, сообщило, что израильские заложники будут обменены на примерно 2 тыс. палестинских заключенных. Этот процесс, как уточнили в публикации, произойдет в течение 72 часов после реализации соглашения.
