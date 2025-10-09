Политолог назвал достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позитивным шагом

Достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы и обмене заложников на заключенных между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем является позитивным шагом. Об этом 9 октября в разговоре с «Известиями» сообщил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Сейчас это просто этап. У нас идет полный обмен пленными. Я думаю, президент [США Дональд] Трамп действительно хочет решить этот вопрос и прекратить убийства, но не думаю, что это не соответствует всем целям Израиля. Это позитивный шаг», — сказал он.

Кроме того, он выразил мнение, что всех заложников необходимо освободить независимо от того, будет перемирие между сторонами конфликта продолжительным или нет. Также политолог отметил, что есть шанс того, что израильская сторона найдет какие-то нарушения и возобновит конфликт.

По словам Расмуссена, основным фактором того, что Израиль принял соглашение, является оказываемое на него давление со стороны США. Помимо этого, он добавил, что в правительстве израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху есть «часть радикалов», которые не заинтересованы в долговременном мире.

Глава Белого дома в этот же день заявил о подписании первого этапа договора по установлению мира на территории сектора Газа, а также не исключил своего визита в анклав в конце текущей недели.

По информации агентства Agence France-Presse (AFP), представители ХАМАС обменяют израильских заложников на примерно 2 тыс. палестинских заключенных. Позднее стало известно, что движение передало израильской стороне списки заключенных, которые ожидают своего освобождения. Тогда же Трамп заявил, что обмен заложниками может состояться 13 октября.

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