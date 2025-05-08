Президент Эфиопии прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 8 мая сообщил корреспондент ТАСС.

О том, что он примет участие в торжестве, 7 мая сообщили в посольстве Эфиопии в РФ. Кроме того, Ацке-Селассие присоединится к официальному ужину 8 мая и завтраку с президентом России Владимиром Путиным 9 мая.

7 мая для празднования Дня Победы в столицу прибыли представители ряда государств, в том числе президент Сербии Александр Вучич, лидер Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

Главный парад страны в честь 80-й годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.