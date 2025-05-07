Си Цзиньпин прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин 7 мая прилетел в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит с официальным визитом Россию и примет участие в праздновании Дня Победы. Отмечалось, что в ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений обеих стран.

В этот же день в столицу прибыли лидеры Сербии Александр Вучич и Венесуэлы Николас Мадуро.

Главный парад страны в честь 80-й годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в столице говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.