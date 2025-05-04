Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7–10 мая
По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Россию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Помимо этого планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
Участие в параде Победы в Москве 9 мая уже подтвердил ряд иностранных лидеров. Так, в праздничных мероприятиях примут участие Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие главы государств.
27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль официально объявит список всех зарубежных лидеров, которые посетят Москву на празднование 80-й годовщины Победы в ВОВ.