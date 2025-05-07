Президент Эфиопии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие примет участие в мероприятиях в Москве, приуроченных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом 7 мая сообщили в посольстве страны в РФ.

«В торжественных мероприятиях 9 мая будет принимать участие президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие», — сказали ТАСС в диппредставительстве.

Уточняется, что глава Эфиопии планирует участвовать в параде, официальном ужине 8 мая и завтраке с президентом России Владимиром Путиным 9 мая.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в столице РФ говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.