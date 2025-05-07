Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 Мая

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого 7 мая прилетел в Москву, чтобы посетить мероприятия, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе и парад на Красной площади.

Самолет главы государства приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. Президента Экваториальной Гвинеи встретили российская делегация и почетный караул.

Ранее в этот же день в Москву на мероприятия по случаю 9 Мая прибыл бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, у которого запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Главный парад страны в честь 80-й годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в столице говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.