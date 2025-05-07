Президент Бразилии прибыл в Москву

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в среду, 7 мая, прилетел в Москву, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ожидается, что 9 мая президент РФ Владимир Путин проведет встречу со своим бразильским коллегой.

В этот же день в столицу прибыли лидеры Сербии Александр Вучич, КНР Си Цзиньпин и Венесуэлы Николас Мадуро.

Главный парад страны в честь 80-й годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в столице говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.