Вучич выразил гордость за Сербию в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне

Президент Сербии Александр Вучич, приехавший в Москву для участия в параде Победы, выразил гордость за народ своей страны, который в годы Второй мировой войны оказывал сопротивление фашизму. Об этом 7 мая он заявил в интервью «Радио и телевидению Сербии» (РТС).

«Я горжусь тем, что являюсь президентом Сербии и могу присутствовать на чествовании борьбы с фашизмом здесь, потому что если кто-то и имеет право гордиться этой борьбой, так это сербский народ», — отметил президент в беседе с журналистами.

Вучич также отметил, что проведет встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Он также подчеркнул, что в Москве ему оказали радушный прием.

Кроме того, сербский лидер добавил, что, ставя интересы своего государства превыше всего, он намерен в рамках своего визита обсудить с российской стороной ряд двусторонних вопросов, включающий также соглашение о газоснабжении.

Вучич 7 мая прибыл в Москву на торжественные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы. Он подчеркнул, что ему безразлична реакция западных стран на его визит в РФ.