Ограничения на полеты сняли в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом 7 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропортах Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 10:59 мск сняты ограничения», — написал он в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Этим утром авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможности отмены или объединения некоторых рейсов на фоне временных ограничений на прием и вылет самолетов в московском аэропорту Шереметьево.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Шереметьево ввели в 01:00 мск. В 04:07 они были сняты, однако 18 минут спустя были введены повторно. Окончательно ограничения отменили в 05:30 мск.