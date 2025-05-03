Лавров призвал к урегулированию разногласий между Индией и Пакистаном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совместно со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром во время телефонных переговоров в пятницу, 2 мая, обсудил обострение индийско-пакистанских отношений на фоне теракта в Кашмире. Об этом 3 мая сообщили на сайте МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обсуждений Лавров призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе исходя из положений Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.

Кроме того, главы МИДов обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия. При этом уточняется, что представители государств также составили график предстоящих контактов на высшем уровне.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгама на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

29 апреля министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.