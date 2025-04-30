В Пакистане заявили о планах Индии нанести удар по стране в течение 24–36 часов
Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар во вторник, 29 апреля, заявил, что Индия намерена нанести военный удар по стране в течение 24–36 часов.
«Пакистан располагает достоверными сведениями о том, что Индия намерена нанести военный удар в ближайшие 24–36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — написал он на своей странице в Х (бывш. Twitter).
Любой акт агрессии будет встречен решительным ответом, добавил Тарар. Министр заявил, что Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе.
27 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна не планирует начинать военный конфликт против Индии без эскалации. Асиф добавил, что Индия при попытке вторжения в Пакистан или атаки страны встретит «более чем пропорциональный ответ».
Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибло 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.