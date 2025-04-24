Индия потребовала выезда пакистанцев из страны в течение 72 часов

Индия приостановила выдачу виз для граждан Пакистана и требует их покинуть страну до 27 апреля. Об этом 24 апреля сообщили на сайте МИД Индии.

«Правительство Индии решило приостановить предоставление визовых услуг гражданам Пакистана с немедленным вступлением в силу. Все действующие визы, выданные Индией гражданам Пакистана, аннулируются с 27 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

В свою очередь, пакистанская газета Dawn сообщила, что Исламабад закрыл воздушное пространство для Индии. Кроме того, на заседании Совбеза Пакистана было принято решение приостановить торговлю с Индией.

Также в Совбезе Пакистана признали несправедливой реакцию Индии на теракт в Кашмире. Помимо этого, любую попытку Индии отвести поток поды реки Инд Пакистан воспримет как акт войны.

Ранее, 22 апреля, в Индии группа террористов напала на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. В результате погибли 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.

В этот же день президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии Дроупаде Мурму и Нарендре Моди в связи с терактом. Российский лидер назвал это жестоким преступлением.