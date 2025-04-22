Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии Дроупаде Мурму и Нарендре Моди в связи с терактом под индийским городом Пахалгам. Об этом 22 апреля сообщили в Кремле.
«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди — граждане различных стран», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Российский лидер назвал теракт жестоким преступлением и отметил, что «этому не может иметь никаких оправданий».
«Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — дополнил президент.
Путин также попросил передать слова «искреннего сочувствия и поддержки» родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.
Ранее в этот день сообщалось, что группа террористов совершила нападение на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира, в результате погибли 27 человек. Уточняется, что среди погибших есть иностранцы, женщины и пожилые люди. Один из пострадавших туристов поделился, что огонь по мирному населению открыли двое террористов в военной форме.