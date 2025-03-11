Восточный эксцесс: чего требуют захватившие поезд в Пакистане террористы
Москва не располагает информацией о том, есть ли среди захваченных в Пакистане граждане РФ, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Исламабаде. 11 марта поезд, следовавший из города Кветта в Пешавар, был остановлен в гористой местности. По составу была открыта стрельба, более 30 человек оказались в плену у боевиков. Ответственность за происшествие взяла на себя экстремистская группировка «Освободительная армия Белуджистана», которая стремится добиться независимости провинции. Организация и раньше совершала теракты на территории страны. О том, в чем причина растущего уровня преступности в Пакистане, — в материале «Известий».
Захват заложников в поезде
Утром 11 марта в 9 часов по местному времени поезд с 425 пассажирами выехал из пакистанской Кветты по направлению в Пешавар. Дорога из одной точки в другую должна была занять чуть более 30 часов, но в 13:00 движение остановилось после того, как под локомотивом поезда произошел сильный взрыв. Затем по составу был открыт огонь.
Ответственность за теракт на себя взяли боевики экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана», они же распространили в соцсетях видео с подрывом поезда. В результате перестрелки серьезные ранения получил машинист и несколько пассажиров.
По сообщению Reuters, террористы взяли в заложники 35 пассажиров, 350 человек находятся сейчас в безопасности. При этом группировка утверждает, что у нее в плену 214 заложников. К середине дня стало известно, что вооруженная группировка отпустила женщин и детей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV, боевики освободили по меньшей мере 80 заложников. Среди них 11 детей и 26 женщин. По неподтвержденной официальными источниками информации, террористы удерживают только военнослужащих заложников.
Кроме того, экстремисты заявили, что сбили дрон и ликвидировали 20 пакистанских военных, которые прибыли на место остановки поезда в гористой местности, и пригрозили убить заложников, если войска предпримут операцию против них. Они требуют, чтобы власти Пакистана в течение 48 часов освободили задержанных активистов и политических заключенных из числа группировки. В противном случае поезд будет уничтожен, а заложники — убиты, угрожают боевики.
По состоянию на 21:30 мск оставалось неясно, есть ли среди захваченных россияне.
— У посольства нет информации о гражданах России среди заложников, — сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Исламабаде.
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападение и заявил, что правительство не пойдет ни на какие уступки в диалоге со «зверьми, которые стреляют по невинным пассажирам». По данным Reuters, силы безопасности начали масштабную операцию против боевиков, для чего были задействованы вертолеты и спецназ.
Примечательно, что еще 7 марта контртеррористический департамент Белуджистана выпустил предупреждение о том, что «Освободительная армия» готовит нападение. Ведомство призвало все заинтересованные органы принять чрезвычайные меры предосторожности и безопасности.
Причины теракта в Пакистане
2024 год стал самым жестоким за последние десять лет в Пакистане. Более 1,6 тыс. человек были убиты в террористических актах в прошлом году. За многими из этих смертей стоит «Освободительная армия Белуджистана».
В ноябре прошлого года она взяла на себя ответственность за взрыв на главном железнодорожном вокзале Кветты, в результате которого погибли 26 человек, в том числе 14 солдат. В феврале 2025-го боевики также убили семерых пенджабских путешественников, которых они приказали высадить из автобуса.
Инцидент 11 марта — не первый и не последний теракт, за которым стоит «Освободительная армия Белуджистана», объяснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Владимир Сотников. По словам эксперта, главная их цель — привлечь внимание к своим попыткам вывести регион из состава Пакистана.
— Группировка ведет войну за независимость Белуджистана от Пакистана с центральным правительством и вооруженными силами. У них много последователей среди мирного населения, поэтому пакистанским военным трудно бороться с терроризмом. Но тут нет ни западной руки, ни китайской — все они сами страдают от терроризма, это сугубо внутренний продукт Белуджистана. Этот регион богат природными ресурсами, которые группировка продает и за эти деньги закупает оружие в третьих странах, — комментирует Владимир Сотников.
Белуджистан — крупнейшая, но при этом самая бедная провинция Пакистана, несмотря на обилие природных ресурсов. Местные жители винят в этом центральное правительство, которое, по их мнению, получает выгоду от продажи минеральных ресурсов вместо того, чтобы направить вырученные средства на развитие региона.
Кризис между белуджами и центральной властью длится на протяжении всего времени существования Пакистана, но с новой силой он вспыхнул в последние годы после того, как местный глубоководный порт Гвадар был передан в аренду Китаю. После этого боевики неоднократно совершали нападения на правительственных служащих, военных и на связанные с КНР предприятия, требовали получения доли от разрабатываемых там ресурсов.
Преступления «Освободительной армия Белуджистана», как правило, направлены на пенджабцев (крупнейшая этническая группа Пакистана), поскольку они доминируют в армии, или на китайских граждан.
Одна из причин участившихся атак — разочарование, которое испытывают члены группировок из-за удачных операций властей против опорных баз боевиков, пояснил «Известиям» директор по исследованиям Исламабадского института политических исследований (IPRI) Рашид Вали Джанджуа.
— Армия и спецслужбы очень эффективно борются с террористическими группировками, нанося им большие потери. Теперь ожидается более эффективная стратегия борьбы с терроризмом, в рамках которой бой будет вестись на базах самих террористов, — говорит эксперт.
В последние годы группировка сменила свою тактику нападений, включив в нее теракты с участием бойцов-смертников, а также подключила к процессу женщин. Показательной стала атака на китайских граждан возле университета Карачи. Теракт устроила бывшая школьная учительница, которой было 30 лет.