Восточный эксцесс: чего требуют захватившие поезд в Пакистане террористы

Москва не располагает информацией о том, есть ли среди захваченных в Пакистане граждане РФ, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Исламабаде. 11 марта поезд, следовавший из города Кветта в Пешавар, был остановлен в гористой местности. По составу была открыта стрельба, более 30 человек оказались в плену у боевиков. Ответственность за происшествие взяла на себя экстремистская группировка «Освободительная армия Белуджистана», которая стремится добиться независимости провинции. Организация и раньше совершала теракты на территории страны. О том, в чем причина растущего уровня преступности в Пакистане, — в материале «Известий».

Захват заложников в поезде

Утром 11 марта в 9 часов по местному времени поезд с 425 пассажирами выехал из пакистанской Кветты по направлению в Пешавар. Дорога из одной точки в другую должна была занять чуть более 30 часов, но в 13:00 движение остановилось после того, как под локомотивом поезда произошел сильный взрыв. Затем по составу был открыт огонь.

Фото: Global Look Press/PPI

Ответственность за теракт на себя взяли боевики экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана», они же распространили в соцсетях видео с подрывом поезда. В результате перестрелки серьезные ранения получил машинист и несколько пассажиров.

По сообщению Reuters, террористы взяли в заложники 35 пассажиров, 350 человек находятся сейчас в безопасности. При этом группировка утверждает, что у нее в плену 214 заложников. К середине дня стало известно, что вооруженная группировка отпустила женщин и детей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV, боевики освободили по меньшей мере 80 заложников. Среди них 11 детей и 26 женщин. По неподтвержденной официальными источниками информации, террористы удерживают только военнослужащих заложников.

Кроме того, экстремисты заявили, что сбили дрон и ликвидировали 20 пакистанских военных, которые прибыли на место остановки поезда в гористой местности, и пригрозили убить заложников, если войска предпримут операцию против них. Они требуют, чтобы власти Пакистана в течение 48 часов освободили задержанных активистов и политических заключенных из числа группировки. В противном случае поезд будет уничтожен, а заложники — убиты, угрожают боевики.

Справка «Известий» «Освободительная армия Белуджистана» признана террористической организацией несколькими странами, включая США. Деятельность группировки сконцентрирована вокруг попыток добиться независимости региона Белуджистан, который граничит с Афганистаном и Ираном. Провинция богата золотыми и медными рудниками, большинство из них эксплуатируется иностранными компаниями, что не нравится части местных жителей. Скрытая часть

По состоянию на 21:30 мск оставалось неясно, есть ли среди захваченных россияне.

— У посольства нет информации о гражданах России среди заложников, — сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Исламабаде.

Фото: Global Look Press/PPI

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападение и заявил, что правительство не пойдет ни на какие уступки в диалоге со «зверьми, которые стреляют по невинным пассажирам». По данным Reuters, силы безопасности начали масштабную операцию против боевиков, для чего были задействованы вертолеты и спецназ.

Примечательно, что еще 7 марта контртеррористический департамент Белуджистана выпустил предупреждение о том, что «Освободительная армия» готовит нападение. Ведомство призвало все заинтересованные органы принять чрезвычайные меры предосторожности и безопасности.

Причины теракта в Пакистане

2024 год стал самым жестоким за последние десять лет в Пакистане. Более 1,6 тыс. человек были убиты в террористических актах в прошлом году. За многими из этих смертей стоит «Освободительная армия Белуджистана».

В ноябре прошлого года она взяла на себя ответственность за взрыв на главном железнодорожном вокзале Кветты, в результате которого погибли 26 человек, в том числе 14 солдат. В феврале 2025-го боевики также убили семерых пенджабских путешественников, которых они приказали высадить из автобуса.

Фото: Global Look Press/PPI

Инцидент 11 марта — не первый и не последний теракт, за которым стоит «Освободительная армия Белуджистана», объяснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Владимир Сотников. По словам эксперта, главная их цель — привлечь внимание к своим попыткам вывести регион из состава Пакистана.

— Группировка ведет войну за независимость Белуджистана от Пакистана с центральным правительством и вооруженными силами. У них много последователей среди мирного населения, поэтому пакистанским военным трудно бороться с терроризмом. Но тут нет ни западной руки, ни китайской — все они сами страдают от терроризма, это сугубо внутренний продукт Белуджистана. Этот регион богат природными ресурсами, которые группировка продает и за эти деньги закупает оружие в третьих странах, — комментирует Владимир Сотников.

Белуджистан — крупнейшая, но при этом самая бедная провинция Пакистана, несмотря на обилие природных ресурсов. Местные жители винят в этом центральное правительство, которое, по их мнению, получает выгоду от продажи минеральных ресурсов вместо того, чтобы направить вырученные средства на развитие региона.

Кризис между белуджами и центральной властью длится на протяжении всего времени существования Пакистана, но с новой силой он вспыхнул в последние годы после того, как местный глубоководный порт Гвадар был передан в аренду Китаю. После этого боевики неоднократно совершали нападения на правительственных служащих, военных и на связанные с КНР предприятия, требовали получения доли от разрабатываемых там ресурсов.

Фото: Global Look Press/Ahmad Kamal

Преступления «Освободительной армия Белуджистана», как правило, направлены на пенджабцев (крупнейшая этническая группа Пакистана), поскольку они доминируют в армии, или на китайских граждан.

Одна из причин участившихся атак — разочарование, которое испытывают члены группировок из-за удачных операций властей против опорных баз боевиков, пояснил «Известиям» директор по исследованиям Исламабадского института политических исследований (IPRI) Рашид Вали Джанджуа.

— Армия и спецслужбы очень эффективно борются с террористическими группировками, нанося им большие потери. Теперь ожидается более эффективная стратегия борьбы с терроризмом, в рамках которой бой будет вестись на базах самих террористов, — говорит эксперт.

В последние годы группировка сменила свою тактику нападений, включив в нее теракты с участием бойцов-смертников, а также подключила к процессу женщин. Показательной стала атака на китайских граждан возле университета Карачи. Теракт устроила бывшая школьная учительница, которой было 30 лет.