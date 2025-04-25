В Индии приняли решение перекрыть течение реки Инд в направлении Пакистана

Индийские власти приняли решение приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года, тем самым прекратив подачу воды из потока в Пакистан. Об этом 24 апреля сообщило агентство ANI News со ссылкой на заявление МИД Индии.

«Договор о водах реки Инд 1960 года приостанавливается с немедленным вступлением в силу, до тех пор пока Пакистан достоверно и необратимо не откажется от поддержки трансграничного терроризма», — цитирует агентство заявление индийского ведомства.

Таким образом Индия полностью перекрыла четыре гидротехнических сооружения, через которые вода ранее поступала в соседнюю страну по системе плотин и каналов. Соответствующее решение вступает в силу немедленно, говорится в публикации.

По информации телеканала Al Jazeera, Пакистан ранее назвал возможное нарушение водоснабжения «актом войны». Тогда власти страны заявили, что готовы ответить «всей силой, используя весь спектр национальной мощи».



Для обеих стран бассейн Инда — жизненно важный источник воды для сельского хозяйства. Соглашение 1960 года регулировало распределение шести рек между двумя странами.

В Индии 22 апреля группа террористов напала на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. В результате погибли 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.

В связи с этим правительство Индии 24 апреля объявила о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана, покинуть страну им необходимо до 27 апреля. В тот же день Совет безопасности Пакистана объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации.