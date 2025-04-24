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Пакистан объявил персонами нон грата индийских военных советников

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Фото: REUTERS/Mohsin Raza
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Совет безопасности Пакистана объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации на фоне обострения отношений между странами после теракта под индийским городом Пахалгам. Об этом 24 апреля сообщил премьер-министр страны Мухаммад Шехбаз Шариф на заседании совбеза.

«Пакистан объявляет индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата. Им предписано немедленно покинуть Пакистан, но не позднее 30 апреля 2025 года. Эти должности в Индийской высшей комиссии считаются аннулированными», — говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания в издании Dawn.

Также в Пакистане отметили, что Индия не имеет права в одностороннем порядке приостанавливать действие договора о водах реки Инд. В Исламабаде подчеркнули, что такие действия Нью-Дели будут рассматриваться как акт войны.

Совбез Пакистана, помимо прочего, приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, включая торговлю между странами. Также воздушное пространство Пакистана будет закрыто для всех индийских авиакомпаний.

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Ранее в этот день Индия приостановила выдачу виз для граждан Пакистана, предписав им выехать из страны до 27 апреля.

Группа террористов 22 апреля напала на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. В результате погибли 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.

В тот же день президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии Дроупаде Мурму и Нарендре Моди в связи с терактом под индийским городом Пахалгам. Российский лидер назвал теракт жестоким преступлением и отметил, что «этому не может быть никаких оправданий».

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