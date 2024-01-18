Теплый Пакистан: война в Газе разогревает застарелые конфликты в регионе

Удар Пакистана по Ирану 18 января может стать толчком к новому витку эскалации в регионе на фоне продолжающейся войны в секторе Газа. Эксперты видят риски в том, что локальные обострения могут повсеместно вскрыть застарелые проблемы в отношениях стран и это может привести к резкой радикализации ситуации. Ждет ли Ближний Восток война всех против всех — в материале «Известий».

Пакистан втянулся в конфликт

В ночь на 18 января Исламабад нанес массированный авиационный удар по «укрытиям террористов» в Иране в рамках своей операции Marg Bar Sarmachar, во время которой погибли девять человек. Помимо прочего, произошли стычки на приграничной территории, где был убит полковник КСИР Хосейн Али Джавданфар.

Эти действия стали ответом на ракетные удары Тегерана по приграничным с Пакистаном районам, которые произошли за два дня до этого. Тогда иранские силы заявили, что целью атаки стали база террористической группировки «Джейш аль-Адль» (запрещена в России), которая в декабре прошлого года заявила об ответственности за теракт на юго-востоке самого Ирана. Его жертвами стали 12 человек. Информагентство Tasnim сообщало об уничтожении двух штаб-квартир террористов.

Пакистан решительно осудил нападение Ирана на его территорию и нарушение его воздушного пространства. Отмечается, что в результате удара погибли двое детей и были ранены трое девушек.

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17 января, Исламабад вызвал посла Ирана, чтобы выразить протест. «Это вопиющее и неприемлемое нарушение территориального суверенитета страны. <…> Ответственность за последствия ляжет непосредственно на Иран», — добавили в пакистанском дипломатическом ведомстве.

После Пакистан в знак протеста отозвал своего посла из Тегерана и запретил въезд послу Ирана на свою территорию. «Иранские бомбардировки наших территорий — незаконный, неприемлемый и неоправданный акт. Мы оставляем за собой право на ответ. Наш посол в Иране был отозван. Иранскому послу, который сейчас находится в своей стране, запрещен въезд», — заявили в МИД Пакистана.

Целью атаки Пакистана 18 января стали укрытия террористов на территории Ирана. Причем сами эти террористы, как утверждают в Исламабаде, пакистанского происхождения. А поводом к удару власти в Исламабаде назвали информацию о планируемом теракте.

Эскалация между странами совпала со встречей премьер-министра Пакистана Анваара-уль-Хака Какара и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на полях Всемирного экономического форума в Давосе 17 января. Кроме того, иранские официальные СМИ сообщили, что ВМС обеих сторон конфликта проводят маневры в Ормузском проливе и водах Персидского залива.

Фото: REUTERS Последствия удара Пакистана по деревне недалеко от Саравана, Иран, 18 января 2024 года

Впрочем, глава иранского МИД сообщил о разговоре со своим пакистанским коллегой. «Наша страна уважает суверенитет Пакистана, но не позволит кому-либо угрожать своей национальной безопасности», — заявил Амир Абдоллахиян.

Однако не только дипломатический, но и военный ответ со стороны Пакистана, как показали минувшие сутки, не заставил себя долго ждать.

В чем причина противостояния

Группировка «Джейш аль-Адль» заявляет, что «борется с Ираном за независимость провинции Систан и Белуджистан, а также за расширение прав народа белуджей, которые представляют основную этническую группу в провинции».

Провинция Систан и Белуджистан расположена на юго-востоке Ирана на границе Пакистана и Афганистана и считается второй по величине иранской провинцией по площади, ее столица — Захедан. Этническая группа «белуджи» считается самой многочисленной группой, проживающей там, и они требуют отделения и создания «государства белуджей».

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Здесь в сентябре 2022 года произошли крупные беспорядки во время демонстраций в знак протеста в связи со смертью молодой курдской женщины Махсы Амини, когда она находилась под стражей «полиции нравов». Они продолжались до самого начала 2023 года. Многие демонстрации переросли в кровавые беспорядки, повлекшие за собой десятки жертв. В октябре 2022 года Иран на фоне происходящего закрыл крупный переход на своей границе с Пакистаном.

Во время тех событий в результате выстрела погиб глава региональной разведки иранского Корпуса стражей исламской революции полковника Али Мусави. Ответственность за его убийство также взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль».

Разрастание конфликта на Ближнем Востоке

Война в секторе Газа вызвала напряженность не только непосредственно в регионе Ближнего Востока, но обострила старые территориальные споры и разногласия в Азии, в частности, между Ираном и Пакистаном. Многие уверены: нестабильная ситуация в палестинском анклаве сыграла определяющую роль в нынешнем конфликте.

— Напряжение в одной точке создало напряжение в другой. Конфликт в Газе определенно отразился, возникает общая цепочка нестабильности. Есть ситуация, связанная с сепаратистскими движениями, находящимися на территории Систана и Белуджистана, и есть ситуация, когда Иран провел антитеррористическую операцию. И одновременно это — свидетельство того, что Иран посылает мощные сигналы всему региону и мировому сообществу, он не боится и готов идти на обострение, — рассказал в беседе с «Известиями» востоковед Роланд Биджамов.

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В Иране и Пакистане не хотят усиливать существующие проблемы, поскольку никто от этого не извлечет выгоды. «Джейш аль-Адль» — это определенная головная боль для Пакистана, у которого хватает своих проблем. Кроме того, у Исламабада нет каких-либо претензий на территорию Систана и Белуджистана», — считает Биджамов.

Впрочем, не исключено, что внешние силы захотят воспользоваться ситуацией и разогреть конфликт. Однако фундаментальных оснований для соперничества этих стран сейчас нет, резюмировал эксперт.

Однако ситуацию можно определить тем, что в результате локальных обострений вскроются застарелые проблемы всего глобального региона, что приведет к резкой радикализации отношений. То есть, конфликт в секторе Газа может обнажить нерешенные проблемы, которые могут привести к состоянию перманентного кризиса, считает эксперт.