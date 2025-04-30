Трамп выразил надежду на подписание соглашения по ресурсам с Украиной

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на своевременное заключение сделки по полезным ископаемым с Украиной. Об этом 30 апреля американский лидер сообщил журналистам на заседании администрации.

«Мы договорились, и я предполагаю, что они выполнят договоренность <… > Мы еще не увидели плодов этой договоренности. Я подозреваю, что мы увидим», — приводит его слова Sky News.

При этом, по мнению Трампа, присутствие Вашингтона в местах разработки украинских полезных ресурсов позволит оберегать эти районы от внешних угроз.

Ранее в этот день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США намерены подписать сделку по полезным ископаемым в течение ближайших суток. При этом Шмыгаль отметил, что украинская сторона должна будет возвращать 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу ископаемых в совместный с США фонд.

Ранее, 27 апреля, советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что президент США Дональд Трамп решительно настроен на заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым. По его словам, переговорщики ведут плотную работу для заключения соглашения