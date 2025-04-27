Уолтц отметил решительный настрой Трампа на заключение сделки с Украиной по ресурсам
Президент США Дональд Трамп решительно настроен на заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым. Об этом 27 апреля сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Сделка будет заключена. Президент решительно настроен добиться этого», — заявил он в эфире телеканала Fox News.
По его словам, переговорщики плотно работают по вопросу заключения сделки. Уолтц также уточнил, что соглашение является приоритетом Трампа и министра финансов США Скотта Бессента.
25 апреля Трамп выразил надежду на немедленное подписание Украиной сделки по природным ресурсам. Он подчеркнул, что окончательные документы не подписываются уже три недели.
Украина и США 18 апреля подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что следующий шаг — завершение содержания сделки и ее заключение.
11 апреля сообщалось, что новый проект ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не содержит положений о гарантиях безопасности Украины, несмотря на требования киевского режима. Помимо этого, проект договора также ужесточает выдвинутые до этого условия.