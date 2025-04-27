Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поздравил отличившихся при освобождении Курской области военных ВС РФ
Политика
Лавров отправил лично Рубио и в ООН перечень атак ВСУ по энергообъектам РФ
Армия
ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ
Мир
Госсекретарь США заявил о необходимости гарантий при мирной сделке по Украине
Армия
Расчет дрона группировки «Запад» уничтожил гаубицу ВСУ в Харьковской области
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Спорт
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал 20-кратным чемпионом Англии
Мир
Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас выросло до 40
Общество
Обвиняемого в убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО
Мир
СМИ сообщили о рассмотрении США вариантов возобновления диалога с КНДР
Мир
ЦАХАЛ атаковала склад с высокоточными ракетами «Хезболлы» в Бейруте
Мир
Лавров указал на интерес США в совместном ведении бизнеса с Россией
Общество
Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье
Мир
Уолтц отметил решительный настрой Трампа на заключение сделки с Украиной по ресурсам
Мир
В Ирландии прошла многотысячная акция против политики властей в сфере миграции
Мир
В Иране объявили 28 апреля днем траура в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Общество
В Балашихе люди принесли цветы к месту гибели генерала Москалика
Сюжет:

Уолтц отметил решительный настрой Трампа на заключение сделки с Украиной по ресурсам

Уолтц: Трамп решительно настроен на заключение сделки с Украиной по ископаемым
0
EN
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп решительно настроен на заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым. Об этом 27 апреля сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Майкл Уолтц.

«Сделка будет заключена. Президент решительно настроен добиться этого», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

По его словам, переговорщики плотно работают по вопросу заключения сделки. Уолтц также уточнил, что соглашение является приоритетом Трампа и министра финансов США Скотта Бессента.

Возмездные ископаемые: что значит подписание США и Украиной меморандума о недрах
И почему Штаты угрожают выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта

25 апреля Трамп выразил надежду на немедленное подписание Украиной сделки по природным ресурсам. Он подчеркнул, что окончательные документы не подписываются уже три недели.

Украина и США 18 апреля подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что следующий шаг — завершение содержания сделки и ее заключение.

11 апреля сообщалось, что новый проект ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не содержит положений о гарантиях безопасности Украины, несмотря на требования киевского режима. Помимо этого, проект договора также ужесточает выдвинутые до этого условия.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025