Трамп выразил надежду на подписание Украиной сделки по редкоземельным металлам
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на немедленное подписание Украиной сделки по природным ресурсам. Об этом 25 апреля он сообщил об этом в соцсети Truth Social.
«Украина во главе с [президентом] Владимиром Зеленским не подписала окончательные документы по очень важному соглашению о редкоземельных элементах с Соединенными Штатами. Оно опоздало как минимум на три недели. Надеюсь, оно будет подписано немедленно», — заявил Трамп.
Он также добавил, что работа над достижением мирного урегулирования украинского конфликта «идет гладко».
Украина и США 18 апреля подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что следующий шаг — завершение содержания сделки и ее заключение.
11 апреля сообщалось, что новый проект ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не содержит положений о гарантиях безопасности Украины, несмотря на требования киевского режима. Помимо этого, проект договора также ужесточает выдвинутые до этого условия.