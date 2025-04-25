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Трамп выразил надежду на подписание Украиной сделки по редкоземельным металлам

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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на немедленное подписание Украиной сделки по природным ресурсам. Об этом 25 апреля он сообщил об этом в соцсети Truth Social.

«Украина во главе с [президентом] Владимиром Зеленским не подписала окончательные документы по очень важному соглашению о редкоземельных элементах с Соединенными Штатами. Оно опоздало как минимум на три недели. Надеюсь, оно будет подписано немедленно», — заявил Трамп.

Он также добавил, что работа над достижением мирного урегулирования украинского конфликта «идет гладко».

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Украина и США 18 апреля подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что следующий шаг — завершение содержания сделки и ее заключение.

11 апреля сообщалось, что новый проект ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не содержит положений о гарантиях безопасности Украины, несмотря на требования киевского режима. Помимо этого, проект договора также ужесточает выдвинутые до этого условия.

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