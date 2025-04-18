Украина и США подписали меморандум по соглашению об ископаемых
Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщила украинский вице-президент, министр экономики страны Юлия Свириденко.
«Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтверждающий <…> намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — написала она в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Вице-президент Украины добавила, что следующий шаг — завершение содержания сделки и ее заключение.
Ранее, 11 апреля, сообщалось, что новый проект ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не содержит положений о гарантиях безопасности Украины, несмотря на требования киевского режима.