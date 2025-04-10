Недра линчуют: к чему приведут переговоры США и Украины по ресурсной сделке

Украина и США возобновляют переговоры по скандальному соглашению о добыче полезных ископаемых. Представительная делегация отправится для этого 11–12 апреля в Вашингтон. В американских СМИ при этом пишут, что сделка может привести к окончательному разорению Киева. «Известия» разбирались в ситуации.

Украинская делегация летит в США

Украинские переговорщики 11–12 апреля посетят Вашингтон, чтобы обсудить детали соглашения о полезных ископаемых. Известно, что в составе делегации будут заместители министров экономики и юстиции, а также представители МИДа и некоей международной юридической фирмы. «Чиновники более высокого уровня пока не требуются, потому что на данном этапе речь идет о технических консультациях», — отмечают источники в Киеве.

Украинский вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что очные переговоры понадобились, потому что параметры соглашения невозможно обсудить онлайн. «Сейчас у нас есть документ, который отражает позицию юридической группы министерства финансов США. Это не окончательная версия, не совместная позиция. Мы сосредоточены на том, чтобы финальный проект соответствовал нашим интересам», — отметила она.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Подчеркивается также, что одной из главных тем на переговорах будет структура и функционирование совместного фонда, который займется добычей полезных ископаемых и распределением доходов. «Аналитики, ознакомившиеся с просочившимся документом, заявили, что участие Киева, скорее всего, будет минимальным — этот момент Украина надеется оспорить», — отметили собеседники агентства Bloomberg.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что в Вашингтоне ждут украинскую делегацию. По его словам, соглашение важно для обеих сторон, а также для мирного процесса. «Я надеюсь, что мы сможем подписать этот документ и вернуться к взаимовыгодной ситуации», — отмечал он. Согласно ряду сообщений, в конце марта переговорщики также вместе с юристами провели предварительные консультации, обсудив американскую версию документа в режиме онлайн.

«Иначе мы глупые»

Тема украинских полезных ископаемых появилась в мировой повестке осенью прошлого года. Тогда в США в самом разгаре была предвыборная кампания, Дональд Трамп неустанно критиковал администрацию Байдена, а также Владимира Зеленского и его команду. Так, в одном из выступлений республиканец заявил, что украинский президент оказался лучшим торгашом в истории, потому что после каждой поездки в Вашингтон получал от демократов по $60 млрд. В случае своего прихода к власти Трамп обещал прекратить эту практику.

Зеленский на этом фоне представил свой так называемый план победы, который должен был убедить западных союзников продолжать оказывать Киеву помощь. Один из пунктов гласил, что украинские недра якобы содержат ресурсов на триллионы долларов, особенно ценными являются залежи урана, титана, лития и других металлов. Зеленский тогда предложил Вашингтону заключить соглашение о совместной защите, инвестировании и освоении месторождений.

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Идея украинской стороны состояла в том, чтобы добиться сохранения военной помощи в будущем и получения неких гарантий безопасности. Но в администрации Трампа к идее подошли совершенно иначе, избранный президент США после своей инаугурации заявил, что Вашингтон в предыдущие годы уже потратил на Украину $500 млрд и та должна своими ресурсами компенсировать эти затраты. «После этого мы не будем чувствовать себя глупыми, а иначе мы глупые», — говорил Трамп.

В результате было разработано двустороннее соглашение, документ предполагал, что Киев и Вашингтон создадут совместный фонд, Украина будет направлять в него 50% будущих доходов от добычи полезных ископаемых, США внесут свой взнос, гарантий безопасности Киев при этом не получал. Наблюдатели отмечали, что в тексте мало конкретики и много общих фраз, непонятным оставалось, например, как будет управляться фонд, кто и на что будет тратить полученные средства.

Грабеж и красные линии

28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме для подписания соглашения. «Мы с нетерпением ждем возможности начать копать, чтобы получить часть редкоземельных металлов», — говорил тогда американский президент. Переговоры, однако, переросли в бурную перепалку. Трамп вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом утверждали, что войну на Украине надо прекратить с помощью дипломатии, но Зеленский выступил против перемирия, потому что Россия якобы обязательно нарушит договоренности.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Brian Snyder

В итоге встреча закончилась громким скандалом, соглашение по полезным ископаемым не подписали. После произошедшего США приостановили передачу Украине военной помощи и разведданных, российская армия на этом фоне провела успешное контрнаступление в Курской области. Представители Киева при этом говорили, что сделка по природным ресурсам остается в повестке. «Это будет первый шаг к гарантиям безопасности для Украины», — рассуждал Зеленский.

В конце марта стало известно, что Вашингтон разработал и передал Киеву новый вариант соглашения. В этом документе говорится, что украинская сторона будет перечислять в специальный фонд средства, полученные от добычи полезных ископаемых, вкладом американцев станет считаться помощь, оказанная с 2022 года. Управлять фондом доверят пяти людям, трое из них — американцы с правом вето, доходы будут выводиться из Украины, гарантии безопасности не упоминаются. «Это уже не меморандум о намерениях, это четкая сделка не в нашу пользу», — сокрушался депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer

На Украине новая версия вызвала бурю возмущения, сделку стали называть грабежом, колониальными практиками и переходом красных линий. Зеленский сообщил, что не признает долгов за предоставленную ранее военную помощь. Издание Politico при этом писало, что Киев недоволен предложенными условиями, но не отказывается от них публично, чтобы не разозлить Трампа. Вместо этого украинские руководители рассчитывают изменить положения документа в ходе переговоров или отложить подписание на неопределенный срок.

Что говорят эксперты

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что Украина всеми силами будет затягивать переговорный процесс.

— Трамп известен своей способностью перескакивать с одной темы на другую. То он за присоединение Гренландии к США, то за расселение палестинцев из сектора Газа, то его волнует судьба Панамского канала. В Киеве, видимо, рассчитывают, что и в вопросе ресурсной сделки он проявит непоследовательность, в какой-то момент перестанет держать этот вопрос в фокусе внимания. Предсказать результат довольно трудно. Я думаю, что подписание документа действительно может не состояться, — объясняет он.

Собеседник добавляет, что вероятный провал переговоров вряд ли можно будет считать успехом Украины. По его словам, для Киева критически важно не только уклониться от невыгодной сделки, но и сохранить и даже приумножить уровень американской поддержки, а об этом речи не идет.

Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Политолог Дмитрий Родионов говорит, что стороны ведут взаимовыгодную игру.