Шмыгаль анонсировал подписание сделки с США по ресурсам в ближайшие сутки
Украина и США намерены подписать сделку по полезным ископаемым в течение ближайших суток. Об этом 30 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Как только будут доработаны все последние детали в ближайшее время, я надеюсь, в течение ближайших суток соглашение будет подписано», — сказал он в эфире украинского новостного телемарафона.
При этом Шмыгаль отметил, что украинская сторона должна будет возвращать 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу ископаемых в совместный с США фонд.
Кроме того, премьер-министр уточнил, что очередная военная помощь киевскому режиму от американских посредников будет определяться как взнос Вашингтона в совместный инвестиционный фонд.
Ранее, 27 апреля, советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что президент США Дональд Трамп решительно настроен на заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым. По его словам, переговорщики ведут плотную работу для заключения соглашения.
18 апреля Киев и Вашингтон подписали меморандум по ресурсной сделке. Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что следующий шаг — разработка окончательного содержания договора и его заключение.