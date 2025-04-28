В Кремле сообщили об отсутствии планов по новому разговору Путина и Трампа

В настоящее время нового разговора с американским лидером Дональдом Трампом в графике президента России Владимира Путина нет, однако он может быть быстро согласован. Об этом 28 апреля заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет в графике. Но при необходимости, еще раз повторяю, он может быть очень оперативно согласован», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются. По его словам, Россия неоднократно говорила о своей готовности к урегулированию конфликта.

Тем не менее Песков отметил, что сигнал к прямым переговорам должен поступить от Киева. На данный момент РФ не наблюдает никаких инициатив с этой стороны.

Предыдущие телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись 18 марта, в ходе них стороны обсудили широкий спектр направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы наладить взаимодействие. Помимо этого лидеры стран обменялись мнениями по ситуации на Украине.