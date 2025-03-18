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Путин и Трамп обменялись мнениями по ситуации на Украине

Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию
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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 18 марта обменялись мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь», — говорится в заявлении.

В ходе переговоров президенты договорились о создании российский и американской экспертной групп для урегулирования конфликта на Украине в двустороннем режиме.

При этом Путин отметил серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевских властей. Глава государства также обратил внимание президента США на варварские преступления Вооруженных сил Украины против мирного населения Курской области.

Кроме того, лидеры двух стран выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Необходимость такого процесса обуславливается особой ответственность РФ и США за глобальную безопасность.

«Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам», — добавила пресс-служба Кремля.

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Как может дальше развиваться процесс украинского урегулирования

Предыдущий разговор между лидерами состоялся 12 февраля. Как сообщил тогда Песков, лидеры двух стран обсудили множество тем, в том числе урегулирование украинского конфликта. Трамп, в свою очередь, поделился, что един с Путиным во мнении о том, что Вашингтон и Москва смогут получить большую выгоду от совместной работы.

Также развиваются контакты и между делегациями РФ и США. В частности, представители стран встречались в Эр-Рияде 18 февраля. Позже, 27 февраля, переговоры делегаций прошли в Стамбуле.

16 марта спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта.

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