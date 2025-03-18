Путин и Трамп обсудили возможность сотрудничества в экономике и энергетике

В ходе состоявшихся 18 марта телефонных переговоров президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие. В том числе, стороны обсудили возможность сотрудничества в экономике и энергетике, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что обе стороны выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, учитывая особую роль России и США в обеспечении глобальной безопасности и стабильности.

Оба президента также обсудили ряд идей, идущих в направлении по развития в перспективе сотрудничества в экономике и энергетике на взаимовыгодной основе.

Кроме того, лидеры двух стран затронули вопросы, касающиеся международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

«Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», — сказано в заявлении пресс-службы.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся этим вечером. В настоящее время переговоры завершены, информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о создании российской и американской экспертных групп для урегулирования конфликта в двустороннем режиме. Также президент РФ сообщил, что 19 марта Москва и Киев осуществят обмен пленными 175 на 175 человек.