Встречное движение: РФ и США сделали еще один шаг к нормализации отношений

Россия и США провели очередной раунд переговоров — на этот раз делегации обсудили восстановление нормальной работы посольств. Встреча прошла в Стамбуле 27 февраля, куда в этот же день прибыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Именно Турция предлагает свои услуги в качестве посредника для переговоров по Украине. Однако, как заявил «Известиям» зампредседателя Совфеда Константин Косачев, эта страна поддерживала Киев политически и поставками вооружений, что ограничивает ее потенциал как посредника, но она остается удобной площадкой для диалога. По оценке Владимира Путина, первые контакты двух держав «вселяют определенные надежды», хотя в Кремле никто не ожидает легких решений. Стоит отметить, что Дональд Трамп продлил на год действие некоторых санкций. Европа, в свою очередь, пытается помешать диалогу двух стран. Хотя премьер Великобритании Кир Стармер, приехавший 27 февраля к американскому лидеру, и говорил о будущем урегулировании в непривычно мягкой манере.

Новая встреча делегаций США и России

В Турции завершилась вторая встреча между делегациями России и США. Она была посвящена вопросам работы посольств и продлилась более шести часов. Стороны встретились в резиденции генконсула Соединенных Штатов в Стамбуле. После окончания переговоров российская делегация покинула резиденцию, не сделав заявлений для СМИ.

Фото: ТАСС/Кирилл Жаров

Стамбул — это уже состоявшаяся переговорная площадка, и она подходит для диалога с третьими странами, в данном случае с США, объяснил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

— Наши турецкие коллеги хотят нечто большего, хотят быть посредниками. И здесь, конечно, много вопросов. Турция — не нейтральное государство в конфликте между Россией и Украиной. Она поддерживала Украину и политически, и поставками вооружений. Лично на мой взгляд, это ограничивает потенциал Турции, — сказал политик. — В данном случае турецкая сторона к переговорам не привлекается, не оказывает давления на позиции сторон, поэтому это удобное место, чтобы встречаться и работать по существу. Когда есть условие, результат может оказаться еще большим, чем на это рассчитывают переговорщики, что, я надеюсь, произошло и в этот раз.

Насколько известно, российскую делегацию возглавлял директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, который с 2014 по 2021 год был главой российской дипломатической миссии в Канаде, а до этого занимал разные должности в посольстве РФ в США. Его визави стала зампомощника госсекретаря США Соната Коултер. С 2018 по 2021 год она работала заместителем советника по политическим вопросам в американском посольстве в Москве. В настоящее время курирует российское и центральноевропейское направления в Госдепартаменте.

Турция. Стамбул. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи Фото: ТАСС/Совет Федерации РФ

27 февраля также прошла встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По ее итогам, российский политик подтвердила журналистам, что республика готова в любое время предоставить свою площадку для переговоров по Украине. Матвиенко также отметила, что в переговорном треке между РФ и США «пока нет вопроса возобновления парламентского диалога, но время для диалога должно прийти».

На вопрос «Известий», есть ли связь с переговорами делегаций США и России и визитом в Турцию Валентины Матвиенко, Константин Косачев ответил отрицательно. «Это совпадение», — подчеркнул он.

Перспективы диалога Москвы и Вашингтона

Пока в Стамбуле шли переговоры, российский президент Владимир Путин отметил на заседании коллегии ФСБ в Москве, что первые контакты с новой американской администрацией «вселяют определенные надежды» и что команда Трампа демонстрирует «встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре», приведших в том числе к конфликту на Украине. Президент также указал на прагматизм команды главы Белого дома и ее отказ от многих стереотипов, мессианских и идеологических клише своих предшественников.

Заседание коллегии ФСБ России с участием президента РФ В.В. Путина Фото: ТАСС/Александр Казаков

Напомним, что, несмотря на повышенный интерес к теме урегулирования на Украине, возобновившийся диалог двух стран посвящен широкому кругу вопросов, среди которых экономика, энергетика, космос и Ближний Восток. На первой встрече в Эр-Рияде 18 февраля была достигнута договоренность возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже подтвердил, что «первое и, наверное, самое срочное и тем более не самое сложное — это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России». Важным остается и вопрос дипломатической собственности. Напомним, что в 2016–2017 годах под арест в разных американских штатах попали шесть объектов недвижимости, из которых два использовались в формате дач, предназначенных для отдыха сотрудников российского диппредставительства и членов их семей.

В последовавшие за встречей в Эр-Рияде дни стороны продемонстрировали, что возобновление диалога происходит не только на словах. На Генассамблее ООН 24 февраля США проголосовали против проекта антироссийской резолюции, подготовленной европейскими странами и Украиной. РФ же поддержала вместе с Китаем предложенную США резолюцию, не содержавшую антироссийской риторики и призывавшую к немедленному прекращению конфликта.

Результаты голосования отображаются во время заседания по проекту резолюции одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

В тот же день Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить американским партнерам сотрудничество по редкоземельным металлам. Трамп также подтвердил: Вашингтон заинтересован в «огромных запасах» таких металлов в России и в других ее «очень ценных ресурсах». По его словам, у Соединенных Штатов также есть «вещи», которые могли бы быть интересны РФ.

Что касается украинского трека, то, как отметил Сергей Лавров, Москва ждет, когда американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках процесса урегулирования. Как только имя будет оглашено, Владимир Путин укажет и имя российского представителя.

Вместе с тем, как сообщил 27 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, «никто не ожидает легких и быстрых решений в отношениях России и США». Позиция РФ по многим вопросам, связанным с Украиной, остается принципиальной. Например, Москва категорически исключает отправку в соседнюю страну европейских миротворцев, а Трамп — нет. Для РФ неприемлемы разговоры о статусе новых российских территорий. Трамп же недавно заявил, что «США будут стараться заключить хорошую сделку, чтобы они (украинцы. — Ред.) смогли вернуть как можно больше».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В этой связи показательно, что 27 февраля Дональд Трамп продлил на один год антироссийские санкции, введенные указами в 2014-м, 2018-м и 2022-м. В Белом доме считают, что угроза нацбезопасности и внешней политике США сохраняется. Речь идет, в частности, об ограничениях против ряда лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом 26 февраля Трамп заявил, что санкции против РФ могут были сняты после подписания мирного соглашения по Украине, но это не станет условием его заключения.

Неясной остается и судьба договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), действие которого закончится через год. «Что дальше? Продлевать этот, делать новый? Здесь, конечно, много вопросов, которые надо решать теперь уже с новой администрацией США», — отметил на днях секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Попытки Европы помешать урегулированию

Отдельного упоминания заслуживает реакция Европы. Некоторые союзники Киева рассматривают шаги США навстречу России как проявление слабости со стороны Белого дома. По мнению министра обороны Франции Себастьена Лекорню, для его страны стало настоящим сюрпризом то, что с самого начала России делаются серьезные уступки. «Ведь в таком случае какая карта останется в рукаве, чтобы провести сбалансированные переговоры, которые защищают как интересы Украины, так и наши собственные интересы безопасности?» — задался он вопросом в эфире FranceInfo 27 февраля.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон присутствуют на пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне Фото: REUTERS/Brian Snyder

При этом Politico, ссылаясь на дипломатов, пишет, что недавняя поездка Макрона в Вашингтон стала «пустой тратой времени», поскольку Трамп не дал никаких четких обещаний, касающихся поддержки Европы. Показательна реакция вице-президента США Джей Ди Вэнса: «Когда президент занимается дипломатией, вы, ребята, заранее обвиняете его в уступках России. Он никому ни в чем не уступал. Он выполняет работу дипломата».

А вот в отношении Вашингтона к Европе чувствуется нескрываемое раздражение. 26 февраля не состоялась анонсированная встреча главы европейской дипломатии Кайи Каллас и госсекретаря Марко Рубио, хотя та уже прилетела в Вашингтон. Официально причиной стали некие «проблемы с графиком», однако спустя несколько часов Трамп анонсировал введение в отношении товаров из ЕС пошлин в размере 25%, объяснив это тем, что Европа отказывается приобретать американские автомобили и сельхозпродукцию. «У нас около $300 млрд дефицита с Европейским союзом. Но давайте будем честны: Европейский союз был создан для того, чтобы испортить жизнь Соединенным Штатам», — добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Уговорить Трампа не спешить с мирным соглашением по Украине приехал и британский премьер-министр Кир Стармер. Однако его шансы на успех невелики, учитывая, что во время президентских выборов в США он выказывал поддержку кандидату от демократов Камале Харрис, напомнил «Известиям» первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

— Сейчас это будет сделать гораздо сложнее, чем [предыдущему премьеру Борису] Джонсону, потому что тот выступал в связке с Джо Байденом, там была полная взаимоподдержка и общие взгляды, а теперь ситуация резко изменилась. Трамп, в общем, нацелен на то, чтобы как минимум попытаться наладить отношения с Россией, и не склонен безоговорочно поддерживать режим Владимира Зеленского. А Стармера Трамп точно не рассматривает как самого близкого и надежного друга. Нельзя сказать, конечно, что особые отношения между Великобританией и США закончились, но такого прочного союза и единого фронта не будет, — сказал он.

Стоит отметить, что королевству не с руки диктовать условия США, учитывая не лучшее состояние ВМФ и ядерного флота. Британцы даже не могут запустить ракеты с ядерной боеголовкой без согласия Штатов. Это и подчеркнул результат встречи. Трамп выразил уверенность, что все-таки сумеет добиться урегулирования украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп встречается с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Стармеру оставалось только выразить главе Белого дома благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине. Он считает, что оно будет «историческим» и не должно никем нарушаться. Трамп рассчитывает на то, что украинский конфликт не возобновится после мирного урегулирования. Кроме того, американский президент, ожидаемо, заявил, что США больше не будут брать на себя лидерство в финансировании и помощи НАТО. Ряд стран альянса, включая Британию, уже вынужденно повысили расходы на оборону.

Москва при этом считает неуместными попытки Европы участвовать в неких гарантиях безопасности для Украины. Они, в частности, будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС 6 марта. Так, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уличил Европу в неоднократном срыве договоренностей. Отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Леонида Самуны по итогам визита в Малайзию, он напомнил, что в 2014 году министерства иностранных дел Франции и Германии способствовали подписанию соглашения между бывшим лидером Украины Виктором Януковичем и вооруженной оппозицией, согласно которому президент должен был уйти в отставку, однако эти гарантии «прожили аж целых три часа».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Есть такая старая русская пословица: «Единожды солгавши, кто ж тебе поверит». А тут не единожды, во всяком случае по Украине уже дважды, — сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза вспомнил, в частности, Минские соглашения, которые, как признались потом экс-лидеры Украины, Германии и Франции, были подписаны исключительно для того, чтобы дать Киеву время перевооружиться.

Тем не менее политике США по нормализации отношений с Россией могут последовать и в Европе, которая, как показала практика, вторит действиям новой американской администрации. При этом, например, Венгрия и Сербия и так достаточно дружелюбны по отношению к России — эти европейские страны с наибольшей долей вероятности сблизятся с РФ, считает профессор Корнельского университета в Нью-Йорке Ричард Бэнсель. Кроме того, есть контакты на политическом уровне и между Москвой и Братиславой.