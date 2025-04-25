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Врач рассказала о причинах появления синяков после укуса насекомых

Аллерголог Радчик: укусы слепней могут привести к серьезным синякам
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Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky
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Синяки от укуса насекомых особенно часто возникают у детей из-за особенностей их кожи и иммунной системы. Такая реакция связана с повреждением мелких сосудов или с развитием аллергии. Об этом 25 апреля «Известиям» рассказала детский аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Юлия Радчик.

Как пояснила эксперт, комары, вводя в кожу антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови, могут вызывать небольшие кровоизлияния. Особенно подвержены этому люди с чувствительной кожей и те, кто расчесывает места укусов.

«Слепни — крупные насекомые с мощными челюстями, которые могут вызвать значительно более болезненные укусы, а также привести к более серьезным синякам», — уточнила аллерголог.

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По ее словам, в отличие от комаров слепни механически повреждают кожу, что приводит к разрыву капилляров и накоплению крови под кожей, образуя фиолетовые или синие пятна. Это делает их укусы более травматичными, особенно для детей, которые могут быть менее осторожными в своем поведении на природе.

Клопы и клещи также могут вызывать синяки. Если клопы провоцируют воспаление, которое затем трансформируется в синяк, то клещи, присасываясь на несколько дней, повреждают сосуды. Особую тревогу у врачей вызывают клещи как переносчики опасных инфекций — болезни Лайма и клещевого энцефалита.

Для профилактики специалист рекомендует использовать репелленты, носить защитную одежду и устанавливать москитные сетки. При появлении синяков следует приложить холод, принять антигистаминные препараты и использовать противовоспалительные средства.

Врач предупредила: если синяки не проходят долгое время или сопровождаются болью, температурой, гнойными выделениями, необходимо срочно обратиться к врачу. Особенно это касается случаев укусов клещей и сильных реакций у детей.

Эксперт напомнила, что знание правил первой помощи и мер профилактики поможет избежать серьезных последствий от укусов насекомых в летний период.

Ранее, 25 марта, врач-инфекционист АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал «Известиям» об опасных последствиях клещевого энцефалита. Врач объяснил, что клещевой энцефалит передается через укусы клещей. Его последствия могут быть серьезными — от поражения нервной системы до инвалидности и даже смерти. По его словам, вакцинация помогает выработать иммунитет к вирусу. Прививки содержат неактивные или ослабленные частицы вируса, которые не могут вызвать болезнь, но стимулируют иммунную систему к выработке защитных антител.

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