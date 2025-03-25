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Врач назвал опасные последствия клещевого энцефалита

Врач Неронов: клещевой энцефалит может привести к инвалидности
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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Клещевой энцефалит передается через укусы клещей. Его последствия могут быть серьезными: от поражения нервной системы до инвалидности и даже смерти. Единственным надежным способом защиты остается вакцинация, рассказал «Известиям» 25 марта врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По его словам, вакцинация помогает выработать иммунитет к вирусу. Прививки содержат неактивные или ослабленные частицы вируса, которые не могут вызвать болезнь, но стимулируют иммунную систему к выработке защитных антител.

«Прививка переносится легко: возможны лишь небольшие временные реакции, такие как покраснение в месте укола или легкое недомогание», — добавил он.

При этом врач развеял несколько мифов о вакцинации.

Первое заблуждение заключается в предположении, что если соблюдать гигиену, то прививки не нужны. Однако так как энцефалит передается через укусы клещей, то никакая гигиена не защитит от этого.
«Миф: инфекции больше не опасны, прививаться необязательно. На самом деле: многие болезни стали редкими именно благодаря вакцинации. Без прививок риск заражения остается высоким», — подчеркнул Неронов.

В то же время он уточнил, что все вакцины проходят строгий контроль безопасности. Побочные эффекты встречаются редко и обычно незначительны.

«Прививка от клещевого энцефалита делается в два этапа. Первую дозу вводят заранее, до начала сезона активности клещей, вторую — через несколько месяцев. После этого рекомендуется повторять вакцинацию каждые 3–5 лет. Укол делают в плечо или под лопатку», — сказал инфекционист.

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Он отметил, что прививаться стоит жителям регионов, где клещи встречаются часто, а также тем, кто бывает на природе, — туристам, дачникам или рыбакам. Работникам, чья деятельность связана с лесом или сельским хозяйством, и детям, которые активно играют на улице, тоже следует вакцинироваться.

«Вакцинация — это простой и надежный способ защитить себя от клещевого энцефалита. Не стоит верить мифам: прививки безопасны и эффективны. Весна — лучшее время, чтобы позаботиться о своем здоровье и сделать вакцинацию. Клещи в Москве не являются переносчиками энцефалита, в Московской области единичные случаи, в Талдомском и Дмитровском районах. Прививаться нужно людям, которые планируют походы и поездки в эндемичные районы — Сибирь, там эта вакцинация входит в обязательный перечень, так называемый региональный календарь. Если человек сидит в Москве без движения, на сегодняшний день вакцинация ему не требуется», — уточнил Неронов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в Москве и области клещ является переносчиком боррелиоза, а от него вакцин не существует.

Ранее, 18 марта, врач-терапевт стационара «Олимп Клиник МАРС» Ляман Нуриева рассказала «Известиям», что чаще всего клещи присасываются в местах с тонкой кожей, таких как подколенные впадины, паховая область, зона за ушами и волосистая часть головы. Однако укус может быть обнаружен и на других участках тела, поэтому после пребывания в лесу рекомендуется внимательно осматривать кожу. По словам эксперта, укус обычно проявляется в виде небольшого покраснения с бледным ореолом вокруг. В центре может быть заметна темная точка.

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