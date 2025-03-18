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Врач рассказала о способах избежать негативных последствий при укусе клеща

Врач Нуриева: укус клеща проявляется в виде покраснения с бледным ореолом вокруг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Укус клеща может привести к серьезным заболеваниям и проблемам со здоровьем. О том, как обнаружить его и минимизировать негативные последствия, 18 марта «Известиям» рассказала врач-терапевт стационара «Олимп Клиник МАРС» Ляман Нуриева.

Чаще всего клещи присасываются в местах с тонкой кожей, таких как подколенные впадины, паховая область, зона за ушами и волосистая часть головы. Однако укус может быть обнаружен и на других участках тела, поэтому после пребывания в лесу рекомендуется внимательно осматривать кожу. По словам эксперта, укус клеща обычно проявляется в виде небольшого покраснения с бледным ореолом вокруг. В центре может быть заметна темная точка — место прикрепления паразита. Если клещ остается на коже, это является основным признаком его укуса.

«При обнаружении клеща не рекомендуется прикасаться к нему незащищенными руками, раздавливать или обрабатывать химическими веществами. Это может привести к распространению инфекции. Оптимальным решением является обращение к врачу, но если такой возможности нет, удалить клеща можно с помощью пинцета или нити, стараясь не повредить его тело», — рассказала Нуриева.

В случае использования нити ее следует завязать вокруг хоботка с последующим медленным вытягиванием вверх. После удаления место укуса необходимо продезинфицировать, а извлеченного клеща поместить в герметичную емкость и доставить в лабораторию.

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Определить по внешнему виду, заражен ли клещ вирусом энцефалита, невозможно. Риск инфицирования зависит от региона и сезона. В центральной части России пик активности клещей приходится на конец апреля — начало июня, а также на конец августа — начало сентября. Для выявления опасных возбудителей извлеченного клеща следует отправить на лабораторное исследование.

Для защиты от укусов рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты и тщательно осматривать кожу после пребывания в лесу. Вакцинация от клещевого энцефалита является дополнительной мерой профилактики, особенно для жителей эндемичных районов. Важно помнить, что клещи не падают сверху, а поднимаются снизу, поэтому одежду следует встряхивать перед ее снятием.

12 марта инфекционист Евгений Тимаков рассказал «Известиям», что делать при укусе клеща. По его словам, самое главное — постараться не напугать членистоногое. Он уточнил, что клеща можно выкрутить специальной петлей или обратиться за помощью в ближайшее медучреждение. Для того чтобы избежать укусов, следует выбирать закрытую одежду и обрабатывать обувь специальными репеллентами.

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