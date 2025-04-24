«Примерно год-два»: в Москве спрогнозировали появление вирусного энцефалита

В Москве могут появиться клещи, переносящие вирусный энцефалит. Пока в столице их не было, но в Подмосковье есть районы, граничащие с эндемичной Тверской областью. «Известия» выяснили, что сейчас переносят клещи в Москве и Подмосковье и как защититься от заражения.

Новые риски

В Москве могут появиться энцефалитные клещи. Об этом сообщил руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов.

Он отметил, что пока в столице и области не зарегистрировано укусов таких насекомых. Но Дмитровский и Талдомский районы граничат с Тверской областью, которая считается эндемичным регионом. И там уже встречаются случаи энцефалита.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Есть животные, которые переходят из одного леса в другой, птицы летают, которые могут быть разносчиками этого клеща. Клещевой энцефалит передается даже через молоко. Примерно год-два, а может быть, и в этом году в Москве встретится клещевой энцефалит», — спрогнозировал Костинов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Для защиты от опасной болезни он порекомендовал сделать прививку. В противном случае заражение может обернуться тяжелыми последствиями — например, параличом, и тогда человек может остаться инвалидом на всю жизнь.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году прививку от клещевого энцефалита в Москве сделали почти 64,5 тыс. человек. Это на 14 тыс. больше, чем годом ранее.

Клещевые инфекции

Как сообщили в Роспотребнадзоре, территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, но ежегодно регистрируются завозные случаи у людей, выехавших на эндемичные территории без прививок. В Центральной России, помимо Тверской области, к ним относятся Ивановская, Ярославская и Костромская. В целом больше всего заболевание распространено на Урале, Дальнем Востоке, территории Восточной и Западной Сибири.

По данным лаборатории «Гемотест», предоставленным «Известиям», в прошлом году сотрудники выявили вирус клещевого энцефалита в одном клеще, принесенном на проверку в Москве. Еще три таких случая зафиксировали специалисты лабораторных отделений, расположенных в Московской области. В этом сезоне ни у одного из клещей, доставленных в лабораторные отделения «Гемотест», клещевой энцефалит не обнаружили.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Всего, отметили в Роспотребнадзоре, в прошлом году в медицинские организации из-за укусов клещей обратилось более 429 тыс. человек, из них 16 611 — в Москве и 11 417 — в Московской области. Данных по зараженным энцефалитом во всей России в ведомстве не приводили, но сообщалось, что в 2022 году такой диагноз был поставлен 1600, а в 2023-м — 1200 пациентам.

Между тем, рассказывает «Известиям» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина, клещи могут переносить не только энцефалит, но и другие опасные инфекции, например, боррелиоз и пятнистая лихорадка. Все они могут вызывать тяжелые осложнения, включая поражения нервной системы и суставов, вплоть до инвалидизации.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По статистике лаборатории в 2025 году из 100% исследованных зараженных клещей 20,4% были носителями риккетсий (возбудителей клещевых пятнистых лихорадок), 14,8% — боррелиоза (болезнь Лайма), а 2,1% — гранулоцитарного анаплазмоза. Ни в одном из образцов не были выявлены возбудители энцефалита и моноцитарного эрлихиоза. В прошлом году боррелиоз переносили 34,9% клещей, риккетсии — 19,64%, гранулоцитарный анаплазмоз — 2,93%. В 2023 году клещи также в основном переносили боррелиоз (24,77%), но были обнаружены и клещи, зараженные энцефалитом, — показатель составлял 0,02% от общего числа.

Что переносят клещи в Москве

Как рассказывает эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская, с наибольшей вероятностью в Москве и Московской области от клещей можно заразиться боррелиозом (болезнью Лайма). Это бактериальная инфекция, для которой характерны лихорадка, головная боль, тошнота, рвота, слабость в конечностях, кожная сыпь, проблемы с сердцем и суставами, нарушения в работе нервной системы. Без лечения заболевание иногда переходит в хроническую форму.

В более редких случаях клещи переносят эрлихиоз, анаплазмоз, бабезиоз, клещевой возвратный тиф, туляремию, пятнистую лихорадку. Почти все перечисленные заболевания протекают тяжело, могут привести к серьезным необратимым последствиям для здоровья и даже к летальному исходу. При этом у них может быть довольно длинный инкубационный период, от 14 до 28 дней, что затрудняет диагностику: пациент не всегда связывает лихорадку с клещом, укусившим его месяц назад

Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul

Клещевой энцефалит, который чаще привозят в Москву из других регионов, считается самой опасной инфекцией, переносимой этими паукообразными. Это вирусная инфекция центральной нервной системы, от которой нет этиотропного (то есть воздействующего на причину болезни) лечения. Она поражает головной и спинной мозг человека.



— Болезнь передается сразу при присасывании клеща и проникновения его слюнной жидкости в человека. Она сопровождается ознобом, температурой, тошнотой, рвотой, головной болью в области глаз и лба, светобоязнью, эпилептическими припадками, нарушением сознания и иногда комой. Из-за стойкого нарушения в работе нервной системы заболевание может привести к инвалидности и даже гибели больного, — говорит врач-эксперт «ЛабКвест» Вера Сережина.

Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul

При тяжелом течении болезни у человека могут на всю жизнь остаться необратимые неврологические нарушения — ослабление мышц (парез) вплоть до паралича, эпилептические расстройства, нарушение речи, слуха, зрения, координации движений. Но даже при относительно благоприятном исходе заболевания восстановление может занять месяцы и даже годы. Тяжесть болезни зависит от многих факторов, включая возраст, общее состояние здоровья и характеристики вируса, заключает невролог Екатерина Демьяновская.

Защита от клещей

Как объясняет Вера Сережина, существует два типа профилактики заболеваний, переносимых клещами, — специфическая и неспецифическая. Специфическая касается только клещевого энцефалита и включает вакцинацию. Она проводится бесплатно, а в регионах, где клещевой энцефалит встречается часто, входит в национальный календарь прививок — как для взрослых, так и для детей.

— Жителям таких регионов также рекомендуется сдать анализ на антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита. Это поможет понять, есть ли у человека иммунитет, — в ряде случаев он формируется естественным образом, особенно у людей, которые родились и выросли в эндемичных зонах, например, на Дальнем Востоке или в Сибири. У них может сохраняться естественная защита, передающаяся в том числе от матери ребенку через плаценту, — поясняет собеседница «Известий».

Фото: ТАСС/Мордасов Михаил

Что касается боррелиоза, или болезни Лайма, то от него вакцин пока не разработано. Это крупная бактерия, и защита от нее возможна только за счет неспецифических мер — то есть действий, направленных на предотвращение самого контакта с клещом. В первую очередь это правильно подобранная одежда: длинные рукава и брюки, заправленные в носки, плотно прилегающая одежда без свободно свисающих элементов, капюшон или платок, закрывающий волосы. Одежда должна быть светлой — на ней клеща проще заметить.

— Особую осторожность стоит проявлять в зонах с высокой травой или кустами — клещи обычно поджидают жертв на высоте 1–1,2 м. Они чаще всего попадают на человека с растений, а не с деревьев, — рассказывает Вера Сережина. — Также стоит избегать мест с заросшими тропинками. Пикники на траве или отдых на лавочках в парках также могут быть рискованными даже в Москве, ведь клещи фиксируются в городских зонах из-за миграции с перелетными птицами.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Потому, заключает эксперт, для отдыха лучше выбирать оборудованные площадки. Их территория, как правило, обрабатывается противоклещевыми средствами. В других местах лучше использовать репелленты, причем не универсальные от комаров и мошек, а специальные — от клещей, нанося их на одежду.

— Стоит отметить, что риск заражения клещевыми инфекциями возможен даже в случае, если клещ не укусил, а просто оказался на теле — сначала на одежде, а затем на коже. Если в нем содержится инфекция, она может проникнуть в организм даже через кожу при расчесывании или раздавливании клеща, — подчеркивает Вера Сережина.

Что делать при укусе клеща

После прогулок на природе врачи советуют осматривать себя, чтобы успеть снять клеща с тела или одежды до укуса. Обычно членистоногие выбирают области между пальцами, ягодицы, пах, места под коленями, на талии, в подмышках, на шее и за ушами. На месте укуса может остаться небольшое красное пятно диаметром 2–3 мм, похожее на укус комара, рассказывает терапевт «Теледоктор24» Мария Меньшикова:

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В случае укуса необходимо сразу обратиться в ближайший травмпункт или больницу. Но когда такой возможности нет, насекомое удаляют самостоятельно с помощью пинцета или приспособления «клещедер». Клеща нельзя сдавливать, прижигать или смазывать маслом: при этом он выпустит в ранку большое количество инфицированной слюны. Если в ранке осталась головка клеща, ее удаляют продезинфицированным пинцетом или иглой, а после этого обрабатывают ранку антисептиком.

Далее, рассказывает Екатерина Демьяновская, клеща помещают в банку или контейнер, который затем закрывают тканью и фиксируют резинкой. В таком виде его необходимо сдать в лабораторию, где специалисты проверят, мог ли он быть переносчиком инфекций.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Чем раньше удастся выявить инфекцию и начать лечение или профилактику, тем более успешными они будут. Например, при заражении клещевым энцефалитом пациенту необходимо ввести иммуноглобулин в первые 72 часа после присасывания клеща, — отмечает невролог.

В любом случае, добавляет врач Вера Сережина, после укуса пациенту важно следить за самочувствием. И даже если симптомы отсутствуют, лучше сдать анализ на антитела — это особенно актуально для жителей эндемичных регионов.