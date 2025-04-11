Дали клеща: число укусов паразитов выросло в несколько раз за неделю

Почти в 50 российских регионах уже проснулись клещи, следует из данных территориальных органов Роспотребнадзора. В ряде регионов, например, в Смоленской области, их активность за неделю выросла в пять раз. Лаборатории, куда жители страны относят присосавшихся членистоногих, тоже сообщили о стремительном росте обращений: в некоторых за первую неделю апреля количество проведенных тестов превысило показатели всего марта. Традиционно наибольшая активность клещей регистрируется в мае-июне, но в этом году она началась значительно раньше. Где уже проснулись опасные членистоногие и как от них защититься — в материале «Известий».

В каких регионах проснулись клещи

По состоянию на начало апреля клещи проснулись в 47 регионах, подсчитали «Известия», проанализировав данные территориальных органов Роспотребнадзора. Обычно они активизируются в мае-июне, но в этом году «сезон» сдвинулся. Даже в январе 2025 года было зарегистрировано почти сто укусов клещами в шести российских регионах — Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе, Ростовской и Калининградской областях.

Сейчас наибольшее число обращений за медпомощью зарегистрировано в Ставропольском крае. По данным управления Роспотребнадзора по региону, с 31 марта по 6 апреля клещи покусали 154 человека.

По 100 и более обращений за медпомощью из-за укусов клещей зарегистрировано в Тюменской, Курганской, Самарской, Нижегородской, Московской и Вологодской областях.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Показатель выше прошлогоднего за аналогичный период из-за теплой малоснежной зимы и ранней оттепели», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Подмосковью.

В управлении ведомства по Нижегородской области также подчеркнули, что количество обратившихся возросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. А в Смоленской области отметили пятикратный рост в период с 31 марта по 6 апреля по сравнению с предыдущей неделей.

На сайте управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии сообщается, что «снижение численности популяции клещей в 2025 году не прогнозируется».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 12 регионах после проведенных лабораторных исследований у принесенных на анализ клещей выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, следует из сообщений региональных управлений Роспотребнадзора. Среди них, например, Москва и Санкт-Петербург, Иркутская, Московская и Новгородская области, Крым, Удмуртия, Марий Эл и Пермский край.

Также в Пермском крае выявлены носители клещевого вирусного энцефалита и моноцитарного эрлихиоза человека. А на Алтае — носители клещевого сыпного тифа.

«Известия» направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой назвать, в каких регионах зафиксирована наибольшая активность клещей и ожидать ли из-за теплой погоды значительного увеличения числа укусов, нежели в прошлые годы.

В лабораториях — взрывной рост спроса на анализ клещей

В январе 2025 года в отделения «Гемотеста» на проверку принесли на 65% больше клещей, чем в декабре 2024-го, рассказали «Известиям» в компании.

— В феврале прирост относительно января составил 24%. Также резкий рост числа обращений зарегистрирован в марте: в лабораторные отделения принесли в 15 раз больше клещей, чем в феврале, — добавили там.

В «Гемотесте» уточнили, что в январе этого года в отделения лаборатории доставили на 46% больше клещей, чем в тот же месяц 2024 года.

— Но в феврале 2025 года количество принесенных клещей уменьшилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мартовский показатель по сравнению с прошлым годом вырос в три с половиной раза, — сказали в лаборатории. — А за первую неделю апреля в лабораторные отделения «Гемотест» принесли уже 50% от общего количества клещей, поступивших за весь март.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В «Инвитро» также отметили взрывной рост поступления клещей с начала апреля. В лаборатории рассказали, что за восемь дней апреля в нее для исследований поступило более 1,3 тыс. клещей, тогда как за весь март было 808 обращений, за февраль — 39. В 2024 году в феврале на исследование поступило 42 клеща, в марте — 146, за весь апрель — 434, добавили в лаборатории.

По данным компании, в апреле этого года среди регионов по количеству обращений лидирует Уральский федеральный округ, Москва и Московская область. Наименьшее число обращений зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе.

Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

Теплая зима увеличила шансы клещей пережить холода, поэтому их активность началась раньше, а численность может вырасти по сравнению с прошлым годом, сказал «Известиям» врач-эпидемиолог медицинского центра «UNI Клиник» Роман Меркулов.

— Это может привести к росту числа укусов в текущем сезоне по сравнению с 2024 годом, особенно в регионах с мягким климатом, — добавил он.

Как защититься от укусов клещей

Для защиты от укусов клещей нужно выбирать закрытую одежду светлых тонов при прогулках в лесу, парках или при поездках на дачу, напомнила врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

— Нужно надевать высокие носки, чтобы в них можно было заправить брюки. Рубашку тоже лучше носить в заправленном виде, — сказала Екатерина Демьяновская. — Дома после пребывания на природе следует осмотреть себя, близких, а также домашних животных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Излюбленные зоны присасывания клещей — это подмышечные впадины, пах, шея и кожа головы, напомнила она.

Также, по словам эксперта, важно использовать специальные противоклещевые репелленты.

Если же клещ во время прогулки успел присосаться, нужно обратиться в ближайший травмпункт или к хирургу, отметила невролог.

— А если такой возможности нет, нужно попытаться вытащить клеща самостоятельно, аккуратно выкручивая его против часовой стрелки специальным клещедером или простым пинцетом максимально близко к коже, — добавила она.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Потом, по словам врача, место укуса следует промыть с мылом и нанести антисептик, а самого клеща поместить во влажную герметичную емкость с доступом воздуха и сдать в лабораторию на анализ.

Екатерина Демьяновская подчеркнула, что независимо от результатов исследования, нужно обязательно обратиться к врачу, а также напомнила важность вакцинации от клещевого энцефалита.