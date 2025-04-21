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WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию

WSJ: Уиткофф может снова посетить РФ после переговоров в Лондоне
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Фото: Global Look Press/Anna Moneymaker
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф может снова отправиться с визитом в Россию после переговоров в Лондоне, которые состоятся на этой неделе. Об этом 20 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Уточняется, что на встрече в Великобритании от США также будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог. В числе сторон, которые соберутся на обсуждении в Лондоне, будет и Киев.

Если в ходе переговоров точка зрения Соединенных Штатов, Украины Евросоюза совпадет, то Уиткофф может снова посетить Россию с официальным визитом.

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Накануне президент США сообщил, что ожидает на этой неделе получить от России ответ по возможному перемирию на Украине. Кроме того, он не исключил вероятности введения экономических мер, если РФ не отреагирует на его инициативу.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 15 апреля заявил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Также он отметил, что есть возможность перестроить отношения с РФ посредством коммерческого партнерства.

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