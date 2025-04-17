Трамп заявил об ожидании ответа от РФ по перемирию на Украине
Американский лидер Дональд Трамп 17 апреля сообщил, что ожидает на этой неделе получить от России ответ по возможному перемирию на Украине.
Кроме того, президент США не исключил вероятность введения экономических мер, если РФ не отреагирует на его инициативу.
«Посмотрим, что будет. Мы получим от них информацию на этой неделе. Очень скоро. И посмотрим», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 15 апреля заявил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Также он отметил, что есть возможность перестроить отношения с РФ посредством коммерческого партнерства.
До этого, 30 марта, Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт российской нефти в случае отсутствия соглашения с РФ по прекращению украинского конфликта.