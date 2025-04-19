Реклама
Прямой эфир
Мир
Патриарх Иерусалимский приветствовал доставку Благодатного огня в Россию
Спорт
Сергей Ковалев одержал победу над Артуром Манном и завершил карьеру
Общество
Путин включил Дмитрия Баканова в состав Военно-промышленной комиссии
Мир
СМИ узнали о разработанном США плане мониторинга прекращения огня
Мир
Состоятельные американцы начали выводить деньги в банки Швейцарии из-за пошлин
Мир
Politico сообщила о планах главы аппарата Пентагона покинуть свой пост
Мир
Правительство Великобритании сообщило о телефонном разговоре Стармера и Трампа
Мир
В США заявили о готовности признать Крым российским
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Камчатки
Спорт
РФС пожизненно дисквалифицировал Мерзлюка и Симбаева за договорной матч 2024 года
Мир
В Эквадоре в результате стрельбы на петушиных боях погибло 11 человек
Происшествия
В Липецке при попытке забраться на скалу погиб подросток
Общество
РФ денонсировала договор со странами Скандинавии о сотрудничестве в Баренцевом море
Мир
Вучич заявил о планах встретиться с Путиным 9 мая в Москве
Мир
Трамп опроверг «конкретное количество дней» для ясности в сделке по Украине
Мир
Великобритания представила США проект сделки о пошлинах
Спорт
Южноафриканский бегун смог побить рекорд Усэйна Болта

Рэперу Пи Дидди отказали в переносе суда на два месяца

NBC: рэперу Пи Дидди отказали в переносе суда на два месяца
0
EN
Фото: Global Look Press/Ian West
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В США судья отклонил просьбу обвиняемого в сексуальном насилии и торговле людьми рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) об отсрочке судебного разбирательства по его делу на два месяца. Об этом 18 апреля сообщает NBC News.

«В пятницу федеральный судья отклонил ходатайство Шона «Дидди» Комбса об отсрочке судебного разбирательства по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации на два месяца», — говорится в материале.

Уточняется, что перенос заседания нужен был рэперу для лучшей подготовки его защиты. Один из адвокатов музыканта, Марк Агнифило, заявил, что будет добиваться двухнедельной отсрочки для своего подзащитного.

Теперь не P. Diddy: американскому рэперу могут грозить десятки лет заключения
Артисту предъявили обвинение в торговле людьми и организации проституции

17 сентября 2024 года рэпера Пи Дидди взяли под стражу в Нью-Йорке по решению суда. Уточнялось, что в 2023 году бывшая девушка Пи Дидди обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. В день ареста рэперу предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми. Судебное заседание, на котором рассмотрят дело Комбса, назначено на 5 мая 2025 года.

3 апреля против Пи Дидди был подан новый иск по обвинению в сексуальном насилии. 4 апреля прокуроры предъявили рэперу Пи Дидди еще два обвинения. Дополнительные обвинения касаются человека, идентифицированного как «жертва-2», и в результате общее число обвинений в адрес Комбса достигло пяти.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025