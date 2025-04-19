Рэперу Пи Дидди отказали в переносе суда на два месяца

В США судья отклонил просьбу обвиняемого в сексуальном насилии и торговле людьми рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) об отсрочке судебного разбирательства по его делу на два месяца. Об этом 18 апреля сообщает NBC News.

«В пятницу федеральный судья отклонил ходатайство Шона «Дидди» Комбса об отсрочке судебного разбирательства по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации на два месяца», — говорится в материале.

Уточняется, что перенос заседания нужен был рэперу для лучшей подготовки его защиты. Один из адвокатов музыканта, Марк Агнифило, заявил, что будет добиваться двухнедельной отсрочки для своего подзащитного.

17 сентября 2024 года рэпера Пи Дидди взяли под стражу в Нью-Йорке по решению суда. Уточнялось, что в 2023 году бывшая девушка Пи Дидди обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. В день ареста рэперу предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми. Судебное заседание, на котором рассмотрят дело Комбса, назначено на 5 мая 2025 года.

3 апреля против Пи Дидди был подан новый иск по обвинению в сексуальном насилии. 4 апреля прокуроры предъявили рэперу Пи Дидди еще два обвинения. Дополнительные обвинения касаются человека, идентифицированного как «жертва-2», и в результате общее число обвинений в адрес Комбса достигло пяти.