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Прокуроры предъявили рэперу Пи Дидди еще два обвинения

ABC News: прокуроры предъявили рэперу Пи Дидди еще два обвинения
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Фото: Willy Sanjuan/Invision/AP
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Федеральные прокуроры Нью-Йорка подали еще два обвинительных заключения против рэп-исполнителя Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом 4 апреля сообщил телеканал ABC News.

«Дополнительные обвинения касаются человека, идентифицированного как «Жертва-2», и в результате общее число обвинений в адрес Комбса достигло пяти», — указано в публикации.

Уточняется, что обвинительное заключение в отношении Пи Дидди в случае признания его виновным приведет к увеличению срока лишения свободы.

Теперь не P. Diddy: американскому рэперу могут грозить десятки лет заключения
Артисту предъявили обвинение в торговле людьми и организации проституции

Ранее, 3 апреля, против Пи Дидди был подан новый иск по обвинению в сексуальном насилии. Согласно 64-страничному документу, истец обвиняет Комбса и ряд его приближенных в торговле людьми, препятствовании правосудию и манипулировании свидетелями, вымогательстве и умышленном причинении морального ущерба.

СМИ 5 февраля сообщили о новых исках о сексуальных домогательствах против Пи Дидди. Две женщины также подали иски, утверждая, что их накачивали наркотиками и насиловали на вечеринках, организованных в 1990-х годах. Еще один мужчина заявил, что Комбс домогался его на вечеринке в 2015 году.

До этого, 17 сентября 2024 года, рэпера Пи Дидди взяли под стражу в Нью-Йорке по решению суда. Уточнялось, что в 2023 году бывшая девушка Пи Дидди обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. В день ареста рэперу предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми. Судебное заседание, на котором рассмотрят дело Комбса, назначено на 5 мая 2025 года.

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