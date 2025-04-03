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Новый иск по обвинению в сексуальном насилии подан против рэпера Пи Дидди

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Фото: TASS/AP/Jordan Strauss
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Новый иск по обвинению в сексуальном насилии подан против рэп-исполнителя Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом 2 апреля сообщает издание USA Today со ссылкой на судебный документ.

«В иске, поданном 1 апреля в Окружной суд США по Южному округу Флориды, Джозеф Манзаро подает в суд на находящегося в тяжелом положении музыкального магната за сексуальную эксплуатацию в рамках целенаправленного заговора с целью мести в 2015 году», — говорится в материале.

Согласно 64-страничному документу, истец обвиняет Комбса и ряд приближенных к нему людей в торговле людьми, препятствовании правосудию и манипулировании свидетелями, вымогательстве и умышленном причинении морального ущерба.

«Пи Дидди организовал и способствовал насилию, принуждению и запугиванию [Манзаро], используя свое влияние, богатство и власть, чтобы заставить его замолчать и контролировать, а также участвовал в актах насилия, сексуального принуждения и психологической манипуляции, заведомо причиняя тяжкий вред и одновременно обеспечивая невозможность добиться справедливости», — говорится в иске.

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5 февраля СМИ сообщили о новых исках о сексуальных домогательствах против Пи Дидди. Две женщины также подали иски, утверждая, что их накачивали наркотиками и насиловали на вечеринках, организованных в 1990-х годах. Еще один мужчина заявил, что Комбс домогался его на вечеринке в 2015 году.

Ранее, 17 сентября 2024 года, рэпера Пи Дидди взяли под стражу в Нью-Йорке по решению суда. Уточнялось, что в 2023 году бывшая девушка Пи Дидди обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. В день ареста рэперу предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми. Судебное заседание, на котором рассмотрят дело Комбса, назначено на 5 мая 2025 года.

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