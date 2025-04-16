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В Германии подсчитали убытки от пошлин Трампа

Handelsblatt: пошлины Трампа обойдутся Германии в €290 млрд к 2028 году
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Фото: Global Look Press/Daniel Torok/White House
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Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт обойдутся экономике Германии в €290 млрд к 2028 году. Об этом 16 апреля сообщает Handelsblatt со ссылкой на исследование Немецкого экономического института (IW).

«Тарифная война Трампа может обойтись Германии примерно в €290 млрд к 2028 году. Это будет соответствовать 1,6% валового внутреннего продукта (ВВП) в год», — уточняет издание.

При этом общие расходы Евросоюза за-за американских пошлин в период с 2025 по 2028 год могут составить до €1,1 трлн. При этом развивающиеся страны могут пострадать еще больше и понести «существенные потери» в росте национальной экономики, предупредили аналитики.

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Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти в Пекине приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

Трамп 9 апреля заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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