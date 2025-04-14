МЧС России доставило в Мьянму 30 т гуманитарной помощи

Сотрудники МЧС России доставили очередную партию гуманитарной помощи для населения Мьянмы после землетрясения. Об этом 14 апреля сообщается на сайте ведомства.

«Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что борт Ил-76 доставил гуманитарный груз общей массой свыше 30 т. Российские спасатели передали жителям Мьянмы консервы, крупы, сахар, а также медицинские принадлежности.

9 апреля МЧС России доставило в Мьянму груз гуманитарной помощь для населения. Отмечалось, что МЧС доставило передвижные электростанции, палатки и одеяла, а также предметы первой необходимости.

О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. В результате стихийного бедствия в республике погибли более 3,6 тыс. человек, еще 5020 были ранены. На следующий день, 29 марта, в Мьянму для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей.