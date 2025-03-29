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Более 100 российских спасателей прибыли в Мьянму для оказания помощи

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Фото: t.me/fcmkmz
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Более 100 российских спасателей прибыли в Мьянму для оказания медицинской помощи населению, пострадавшему от землетрясения. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что два самолета МЧС России приземлились в аэропорту города Янгон для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. В сводный отряд МЧС России вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи российского чрезвычайного ведомства.

К тому же бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава России (ФЦМК) вылетела совместно с медиками государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России в Мьянму для оказания медицинской помощи населению и поддержки местной системы здравоохранения.

«В состав медицинской бригады вошли 10 специалистов разных профилей, включая хирургов, травматологов, инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Возглавляют бригаду директор ФЦМК Алексей Осипов и заместитель директора по медицинской части Андрей Колодкин. Медики Минздрава России будут работать совместно со специалистами МЧС России, добавили в ведомстве», — написано в Telegram-канале ФЦМК Минздрава России.

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В этот же день власти Мьянмы сообщили о повреждении нефтепроводов и ЛЭП из-за землетрясения. О последствиях землетрясений «Известиям» рассказал заместитель председателя Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Александр Островский. По его словам, серьезные повреждения получили автомагистрали.

К тому же агентство AFP сообщило о том, что в результате землетрясения в Мьянме погибли более 1 тыс. человек. Еще 2,4 тыс. получили ранения. В стране объявлен режим ЧП в связи со случившимся.

В Мьянме 28 марта были зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай, а второго — в 19 км южнее города Сагайн.

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