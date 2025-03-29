Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек. Об этом 29 марта сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

«Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек», — говорится в сообщении агентства в соцсети X (бывш. Twitter).

При этом портал Myanmar Now пишет, что число пострадавших увеличилось до 2,4 тыс. человек.

«После прибытия лидера военной хунты Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайнга в Мандалай в субботу утром были опубликованы пересмотренные данные: число погибших составило 808 человек, еще 2,4 тыс. получили ранения», — следует из публикации.

Телеканал MRTV в соцсети X (бывш. Twitter) сообщил, что в Мьянме объявлен режим ЧП в связи с землетрясением.

Кроме того, Елена Петонова, проживающая в одном из многоквартирных домов в Бангкоке, рассказала «Известиям», как эвакуировалась из квартиры во время землетрясения.

«Началась эвакуация. Было очень страшно. В квартире начали появляться трещины. Я побежала по лестнице с 36-го этажа. Лифты до сих пор не работают», — сказала она.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы 28 марта. Впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Метеорологический департамент Таиланда 29 марта сообщил, что всего было зафиксировано 77 афтершоков.

В Бангкоке также был объявлен режим ЧП. В городе продолжается разбор завалов после обрушения строящегося небоскреба. По данным журналиста Андрея Дряничкина, на момент обрушения на стройплощадке находилось более 400 человек. За ночь из-под обломков извлекли восемь выживших, также было извлечено восемь тел погибших. Кроме того, 80 человек остаются пропавшими без вести.