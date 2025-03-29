Власти Мьянмы сообщили о повреждении нефтепроводов и ЛЭП из-за землетрясения

В Мьянме в результате землетрясения повреждены подземные нефтепроводы и линии электропередачи, для восполнения нехватки топлива используются танкеры и иностранные корабли. Об этом 29 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на местные власти республики.



«Из-за сильного землетрясения, произошедшего 28 марта 2025 года, были разрушены здания некоторых автозаправочных цехов. Мы подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов, подключенных к нефтенасосам, в том числе подземных резервуаров для хранения нефти», — говорится в сообщении властей.



О последствиях землетрясений «Известиям» рассказал заместитель председателя Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Александр Островский. По его словам, серьезные повреждения получили автомагистрали.



«Разрывы асфальта через каждые 300–500 м. Такие, что проехать нельзя. По пути встретили горемыку водителя, ходившего в недоумении вокруг своей машины, которую подняло на гребень вздутого асфальта — так и зависла в воздухе», — рассказал он.

Ранее 29 марта агентство AFP сообщило о том, что в результате землетрясения в Мьянме погибли более 1 тыс. человек. Еще 2,4 тыс. получили ранения. В стране объявлен режим ЧП в связи со случившимся.

В Мьянме 28 марта были зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай, а второго — в 19 км южнее города Сагайн.